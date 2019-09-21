TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST etkinlik takvimi 2019

TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor... TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

TEKNOFEST NEREDE?

Teknofest 2019 17 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Teknofest kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, yarışma ve hava gösterileri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

İstanbul Havalimanı'na metro ve otobüsle ulaşım imkanı bulunmaktadır.

TEKNOFEST KATILIM ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.

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