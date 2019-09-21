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21.09.2019 - 10:26 |

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST etkinlik takvimi 2019

TEKNOFEST etkinlikleri devam ediyor. 17 Eylül'de başlayan Türkiye'nin teknoloji etkinliği TEKNOFEST 22 Eylül'de sona erecek. Peki, TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST bileti nasıl alınır? İşte TEKNOFEST etkinlik takvimi...

TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST etkinlik takvimi 2019

TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor... TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

TEKNOFEST NEREDE?

Teknofest 2019 17 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Teknofest kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, yarışma ve hava gösterileri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

İstanbul Havalimanı'na metro ve otobüsle ulaşım imkanı bulunmaktadır.

TEKNOFEST KATILIM ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurduSamsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.
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