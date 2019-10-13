13.10.2019 - 14:39 | | AA
Son dakika | Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Ayrıntılar birazdan...
Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladıBursa’da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.