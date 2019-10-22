MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi
22.10.2019 - 12:09 | | DHA

Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad’da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada, Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.

Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi

Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad kenti Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin ardından terör örgütü DEAŞ son olarak da 2015 yılında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne girdi. Teröristler işgal ettikleri kentteki sivilleri göçe zorlarken, zaman zaman Türkiye’ye yönelik saldırılar düzenledi. Türkiye, saldırıları sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekatın başlamasının ardından paniğe kapılan PKK/YPG’li teröristler, Tel Abyad’ın yüksek noktasında bulunan mevziden Akçakale’yi hedef alan roket ve havanlı saldırılar düzenledi. Akçakale’de paniğe yol açan saldırılarda biri Suriye uyruklu 9 yaşındaki bebek 2 kişi öldü, 50’yi aşkın kişi yaralandı.

Saldırıların ardından teröristlerin Türkiye’yi hedef aldığı mevziler topçu birlikleri tarafından imha edildi. Sınırı geçen kara birlikleri ise ilk olarak Akçakale’yi hedef alan Tel Abyad’ın bir kilometre dışındaki stratejik tepeye operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonda PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirilerek stratejik tepede kontrol sağlandı. Stratejik tepede kontrolün sağlanmasıyla Akçakale’yi hedef alan saldırılar sonlandırılmış oldu. SMO askerleri, ele geçirilen tepeye yönelik olabilecek saldırılara karşı bölgede önlem aldı.

Bölgede yapılan aramada teröristlerin tepenin altına tünel inşa ettiği ve bu yöntem ile hem hava hem de topçu ateşinden korunmak için önlem aldığı da belirlendi. Stratejik tepenin yanı sıra Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında da yine teröristler tarafından mevzi ve karargaha dönüştürülen çok sayıda bina ve stratejik nokta da harekat kapsamında imha edildi.

Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi

Ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi!Rusya'da bir veteriner, otomobilin çarptığı köpeği, yanında veterinerlik pasaportu olmadığı gerekçesiyle tedavi etmedi. Yaralı köpek, veteriner kliniğinin kapısında can verdi. O anlar, görgü tanığının kamerasına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı'ya müebbet hapis

Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı'ya müebbet hapis

Esenyurt'ta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'ta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları ve konusu!

Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları ve konusu!
Pes dedirten savunma! Şaka yapmak için üzerlerine sürmüş

Pes dedirten savunma! Şaka yapmak için üzerlerine sürmüş

Sıradaki Haber