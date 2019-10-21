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21.10.2019 - 08:51 | | İHA

Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütünün ev ve yollara tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor.

Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Tel Abyad'ın şehir merkezinden kaçan terör örgütü YPG/PKK'nın şehir içerisinde ev, iş yeri ve yollara tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların patlaması sonucu bölge halkı zarar görüyor.

Bir eve tuzaklanan mayın nedeniyle yaralanan Tel Abyadlılar, Akçakale’den Türkiye'ye getirildi. Yaralı siviller ambulanslarla getirildikleri Akçakale Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin bölgeyi tuzaklanan patlayıcı ve mayınlardan temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
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