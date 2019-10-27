Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu

BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekÃ¢tÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/YPG'den kurtarÄ±lan Tel Abyad'da yaÅŸayan Suriyeli vatandaÅŸlar huzur iÃ§inde sokaklarda. YaÅŸanan gÃ¼ven ortamÄ± ile esnaf dÃ¼kkanlarÄ±nÄ± aÃ§arken, kadÄ±nlar ve Ã§ocuklar da sokaklarda gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. Kentte Suriye Milli Ordu askerlerinin ise gÃ¼venlik Ã¶nlemleri devam ediyor. Â

ÅžANLIURFA VALÄ°SÄ° TEL ABYAD'LILARLA BULUÅžTU

TerÃ¶rden temizlenen Tel Abyad'Ä± bugÃ¼n ÅžanlÄ±urfa Valisi Abdullah Erin ziyaret etti. Erin, kent merkezinde Tel Abyad'lÄ±larla selamlaÅŸarak, dÃ¼kkanlarÄ±nÄ± aÃ§an esnafÄ± ziyaret etti. Tel Abyad'da ihtiyaÃ§larÄ±n giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Erin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biliyorsunuz, buranÄ±n alt yapÄ±sÄ±yla ilgili bazÄ± problemler var. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde Enerji baÅŸta olmak Ã¼zere iÃ§me suyunun teminiyle ilgili bugÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlayacak. YapÄ±lmasÄ± gerekenlerle ilgili projeleri hazÄ±rladÄ±ktan sonra onlarÄ±n keÅŸfini yapacaklar. SÃ¼ratli bir ÅŸekilde Ã¶nce su, enerji ardÄ±ndan hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nÄ±n da iÅŸlek hale gelmesi iÃ§in bir sÃ¼redir zaten Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yordu. BugÃ¼ne kadar insani yardÄ±mlar biliyorsunuz BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte buradaki sivil halka ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, ulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. Bunu bundan sonra daha sistemli bir hale getireceÄŸiz. Ã‡ocuklarÄ±n okullardan, vatandaÅŸlarÄ±n da hastanelerden saÄŸlÄ±k hizmetini hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, Ã§arÅŸÄ±da ve vatandaÅŸlarÄ±n tÃ¼m iÅŸleri gÃ¼ven iÃ§erisinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri bir ÅŸehir haline Allah'Ä±n izniyle Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde gelecek."

TEL ABYAD'A GERÄ° DÃ–NÃœÅžLER BAÅžLADI

ÅžanlÄ±urfa Valisi Abdullah Erin, kentin terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±yla birlikte geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. "YavaÅŸ yavaÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±" diyen Erin, "Bu ÅŸehir meclisinin oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n sembolÃ¼, bir anlamÄ± vardÄ±. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler bundan sonra inÅŸallah daha da yoÄŸunlaÅŸacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geÃ§en bu zaman iÃ§erisinde burayÄ± terk eden Ã§ok sayÄ±da Suriyeli kardeÅŸlerimiz vardÄ±. Bunu gÃ¶rdÃ¼kten sonra yavaÅŸ yavaÅŸ evlerine dÃ¶necekler. Hayat normale dÃ¶necek. Bu Ã§ok hÄ±zlÄ± olacak. Biz Tel Abyad'Ä±, ÅžanlÄ±urfa'da ne varsa burada da olsun istiyoruz. Bunu Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. BazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n dezenformasyon niteliÄŸindeki ÅŸeylerin hiÃ§bir tanesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkese gÃ¶stereceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

TEL ABYAD YEREL MECLÄ°SÄ° KURULDU

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PYG'den kurtarÄ±lan Tel Abyad'da yerel halk meclisi kuruldu. ÅžanlÄ±urfa Valisi Erin, TÃ¼rkiye olarak meclisin oluÅŸumuna destek verildiÄŸini ifade ederek, "Bu meclisin oluÅŸumuna bizim de devlet olarak, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde destek olduÄŸumuzu gÃ¶stermek iÃ§in geldik. Biraz da buradaki esnafÄ±mÄ±zÄ± ziyaret ederek, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± dinleyeceÄŸiz" dedi.

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