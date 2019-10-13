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13.10.2019 - 16:53 | | AA

Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi
Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi
Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi
Tel Abyad'daki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Bölgede yaşanan sevinç kameralara yansıdı.

Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi.

 

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