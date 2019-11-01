Tel Temır ilçesi kuşatma altında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusu ve batısında terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik harekâtı dün de devam etti. SMO’nun Resulayn’ın güneydoğusundaki stratejik Tel Temır ilçesine 5 kilometre yaklaştığı bildirildi. Resulayn, Tel Abyad ve Ayn İsa bölgelerinde birçok noktada operasyona devam eden SMO kuvvetleri, girdikleri çatışmalarda rejim ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Alınan bilgilere göre rejime bağlı birlikler, kayıplar üzerine Tel Temır, Derbesiye ve Zirgan ilçelerinden çekildi. Alınan bilgilere göre bu noktalara PKK/YPG grupları konuşlandı. PKK/YPG’yi bölgeden çıkarmak amacıyla önceki gün TSK ve SMO tarafından birçok noktadan kapsamlı harekât başlatıldı. Harekât yer yer şiddetli çatışmalara dönüştü. Çatışmalar Resulayn’ın kırsal kesimleri ile Tel Abyad’ın güneyinde yoğunlaşırken ağır silah destekli SMO kuvvetleri, Tel Temır ilçesine dün üç koldan harekât başlattı. PKK/YPG’liler ise, uçakların İHA’ların görüş açısını engellemek için ilçe çevresine kazılan çukurlara petrol dökerek ateşe verdi. SMO birliklerinin karadan Tel Temir’e 5 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Tel Temır ile Eburasen bölgesi arasında yer alan karayolu da SMO tarafından denetim altına alındı.

Tel Abyad’dan Ayn İsa’ya doğru harekâtı genişleten SMO kuvvetlerince teröristlerden temizlenen Ayn İsa’ya bağlı 11 köyün ise Rus askerlerine bırakıldığı ileri sürüldü. Rus medyasında yer alan iddiaya göre, söz konusu köylerin, Soçi Mutabakatı’nda yer alan bölgenin dışında kalması nedeniyle boşaltıldığı kaydedildi.