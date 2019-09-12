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12.09.2019 - 16:56

Telefon çekmediği için elektrik direğine çıkan çoban, düşerek öldü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, telefon çekmediği için elektrik direğine çıkan Afganistan uyrukla çoban, zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Telefon çekmediği için elektrik direğine çıkan çoban, düşerek öldü

Olay, dün, Kıbrıscık'ın Belen Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu, görüşme yapmak isteyince telefonu çekmediği için elektrik direğine çıktı. Burada telefon görüşmesi yapmaya çalışan çoban, zemine düştü.

Elektrik direğinin yakınında yerde hareketsiz yatan çobanı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, çobanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Afgan çobanın kimliği belirlenmeye çalışılırken, cansız bedeni, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

 

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