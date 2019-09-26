Telefonlar neden çalışmıyor? Hat kesilmesinin nedeni

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem nedeniyle bazı okul ve iş yerleri boşaltılırken, iletişimde de aksamalar yaşanıyor. Depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geliyor.

TELEFONLAR NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikleyerek yakınlarını aramak istiyor. Yoğunluk sebebiyle bazı hatlar ya geç bağlanıyor. Yada hat direkt kesiliyor. Durumun yoğunluk geçtikten sonra düzeleceği tahmin ediliyor.