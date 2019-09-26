26.09.2019 - 14:34 |
Telefonlar neden çalışmıyor? Hat kesilmesinin nedeni
İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. İstanbul'daki tüm vatandaşlar, ailesi veya dostlarına ulaşmak için telefon etmeye çalışıyor. Fakat hatlar sürekli kesiliyor. Telefonlar neden çalışmıyor?
İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem nedeniyle bazı okul ve iş yerleri boşaltılırken, iletişimde de aksamalar yaşanıyor. Depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geliyor.
TELEFONLAR NEDEN ÇALIŞMIYOR?
İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikleyerek yakınlarını aramak istiyor. Yoğunluk sebebiyle bazı hatlar ya geç bağlanıyor. Yada hat direkt kesiliyor. Durumun yoğunluk geçtikten sonra düzeleceği tahmin ediliyor.
İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.