Telefonu ikinci kez incelenecek

Mahkeme, Çet’e ait telefonu ikinci kez inceletmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderdi. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Milliyet’e şunları söyledi:

‘İntihar eğilimi yok’

“Şule’nin telefonunun yedeklemesi (back up) alındı. Icloud telefonu yedek bir telefona kuruldu. Olay gününün bir gün öncesine kadar olan dönemdeki veriler getirildi. Olay gününün verilerinin getirilememesinin nedeni ise muhtemelen VPN’e bağlanması ve yedek alınmamasıydı. 300 sayfalık bir rapor hazırlandı. Telefonun tarayıcı geçmişine bakıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda intihar veya intihara meyilli hiçbir içeriğe rastlanmadı. Telefonun rehberinde Çağatay Aksu’nun kayıtlı olduğu görüldü. Berk Akand’ın ise kayıtlı olmadığı belirlendi.”

‘Psikolojisinin tartışılacak yanı kalmadı’

Umur Yıldırım, “Şule’nin psikolojik durumuyla ilgili rapor en son celsede geldi ve biz bu durumu mahkeme heyetine sunduk. Şule’nin 2004 yılından bu yana hastane kayıtları, ayakta tedavisi dahil ilaç, yatma tedavisi, poliklinikler vesaire bunların hepsi geldi. Şule’nin hiçbir psikolojik sorunu olmadığı zaten bu raporla da sabitlendi. Bunun tartışılacak bir yanı kalmadı” diye konuştu.

‘Alın dediler ama almadık’

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, “Şule Çet’in telefonu şu anda Jandarma Kriminal’de. O telefon hiçbir şekilde ne ailenin ne de üçüncü bir kişinin eline geçti. Soruşturma gününden itibaren, yani olay günü gece 03.50’de polis gelip, savcı olaya el koyduğu andan itibaren hiçbir şekilde ailenin eline geçmedi. Hatta ‘gelin bu telefonu alın’ demelerine rağmen biz almadık” dedi.