MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTelefonunda iki kayıt bulundu... O kadın tutuklandı!
19.07.2019 - 14:50| AA

Telefonunda iki kayıt bulundu... O kadın tutuklandı!

Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı  Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.

Telefonunda iki kayıt bulundu... O kadın tutuklandı!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  yakalama kararı bulunan Muradiye D'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Zanlı, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray Mahallesi'nde  belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerine teslim edilen şüphelinin telefonunda iki ByLock kaydının bulunduğu,  KHK ile kapatılan örgütün kurumunda SGK kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı,  çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...

Sıradaki Haber