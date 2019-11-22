Telegram nedir? Telegram web sürümü var mı?

Telegram 14 Ağustos 2013 yılında piyasaya sürüldü. Android için Telegram‘ın alfa sürümü ise resmi olarak 20 Ekim 2013’te piyasaya sürüldü. Telegram'ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda kullanabilirsiniz.

iOS (6 ve üstü), Android (4.1 ve üstü) ve Windows Phone için uygulamalar mevcut. Telegram'ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, OSX ve Linux için masaüstü uygulamaları yüklenebilir.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a benzerliği ile bilinen Telegram uygulaması ücretsizdir. Ayrıca tüm cihazlarda da aynı anda kullanılabilir. Kısa mesaj ve e-posta birlişimi olarak tanımlanan Telegram uygulaması kişisel veya iş amaçlı kullanılabilir.

TELEGRAM'DA ARKADAŞ DAVETİ NASIL YAPILIR?

iOS: Mesajlaşma servisi aracılığıyla indirme bağlantısı göndermeyi deneyin: e-posta, Facebook, WhatsApp, gerçek bir telgraf; siz seçin. Bağlantı: https://telegram.org/dl/

Android: Uygulama menüsünü açın (sohbetler listesinden sağa kaydırın) - Arkadaşlarınızı Davet Edin. Ardından, davetiye göndermek istediğiniz bir uygulamayı seçin.

Windows Phone: Kişiler'e git — Arkadaşları Davet Et. Ardından, davetiye göndermek istediğiniz bir uygulamayı seçin.