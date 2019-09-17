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HaberlerGündem"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkının devamı nasıldır? Hadi ipucu sorusu 17 Eylül
17.09.2019 - 18:17 |

"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkının devamı nasıldır? Hadi ipucu sorusu 17 Eylül

Yılın en gözde bilgi yarışmalarından biri olan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. İşte büyük bir merakla araştırılan 17 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...

"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkının devamı nasıldır? Hadi ipucu sorusu 17 Eylül

Sevilen online bilgi yarışması Hadi, bu akşam 20:30'da oynanacak. Her gün büyük bir heyecana sahne olan Hadi yarışmasında ipucu sorusu da yayınlandı. Bir yandan joker kodu için de araştırmalar yapan yarışmacılar için 17 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabını derledik...

SORU

"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkının devamı nasıldır?

CEVAP

"Telli telli telli şu telli turna
sanma ki yaralı uçmaz bir daha
takılmış kanadı göçmen buluta
anlatır eski beni şimdiki bana..."

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