"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkının devamı nasıldır? Hadi ipucu sorusu 17 Eylül

Sevilen online bilgi yarışması Hadi, bu akşam 20:30'da oynanacak. Her gün büyük bir heyecana sahne olan Hadi yarışmasında ipucu sorusu da yayınlandı. Bir yandan joker kodu için de araştırmalar yapan yarışmacılar için 17 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabını derledik...



SORU



"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkının devamı nasıldır?



CEVAP



"Telli telli telli şu telli turna

sanma ki yaralı uçmaz bir daha

takılmış kanadı göçmen buluta

anlatır eski beni şimdiki bana..."