TEM Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 TR 731 plakalı kamyon başka bir araç ile karıştığı kaza sonucu yağmurda kayganlaşan yolda yan yattı.
Kaza sonrası kimseye bir şey olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücülerle konuşup kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Tek şeride düşen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kaza sonrasında yolda bir sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü de birbirlerine yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
Yaşanan tartışmayı yine olay yerinde bulunan vatandaşlar sonlandırdı.
Dün gece başladı ve devamı geliyor! Korkutan uyarı: Fırtına ve dolu!Türkiye yağışlı havaya teslim oldu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Yağışlar bugün de sürecekken dolu uyarıları peş peşe geldi.