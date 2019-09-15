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15.09.2019 - 10:02 | | İHA

TEM Otoyolu'nda kaza!

TEM Otoyolu'nda aniden yan yola girmek isteyen araca arkasından gelen motosiklet çarptı. Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsünü arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

TEM Otoyolu'nda kaza!

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan D. yönetimindeki 34 FL 5871 plakalı araç, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken ani bir şekilde şerit değiştirerek yan yola girmek istedi. O esnada arkadan gelen Engin Şenses'in kullandığı motosiklet, duramayarak araca arkadan çarpıp yola savruldu. Kaza sonrası acılar içerisinde yerde kıvranan Engin Şenses’in yanına gelen arkadaşları, onu bir an olsun yalnız bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

“OTOMOBİL BİR ANDA SAĞA ÇIKTI, MOTOSİKLET DURAMADI VE ARACA VURDU”

Kazaya tanık olan motosiklet sürücüsü Baki Çeken, “Biz oradan geliyorduk. Otomobil sürücüsü arkadaş, kavşağa birden girmek istedi. Ben arkadan izliyordum, otomobil bir anda sağa çıktı. Bizim arkadaş da fren tutmayınca mecburen araca vurdu. Çok şükür, durumu iyi. Büyük bir ihtimalle ezikler falan vardır ama Allah’a hamdolsun şuuru yerinde” dedi.

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