Son dakika... 'Temas yok' davasında flaş gelişme! Karar çıktı

İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da Bodrum’a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başlamış ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Esenç hakkında “hakaret” ve ““halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 19.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Funda Esenç katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Tuğçe Sevi ve taraf avukatları katıldı.

'DALGA GEÇTİLER' DEMİŞ



Fatma Funda Esenç’in ara celsede mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğu ve savunmasında, “Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek dalga geçtiler. Stresliydim. Pişmanım” dediği anlatıldı. Tuğçe Sevi ise ifadesinde, “Bana iddianamede belirtilen sözlerin hepsini söyledi. Şikayetçiyim. Dalga geçmedim. Gülerek dalga geçerek cevap vermedim” dedi.

'HAKARET DEĞİL KABA SÖZ'



Sanık avukatı ifadesinde, “Çingene ve sokak süprüntüsü ifadelerinin hakaret sayılamayacağına dair yargıtay kararları var. Kaba söz mahiyetinde bulunduğu belirlenmiştir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyorum” dedi

Diğer sanık avukatı ise, “Master seviyesinde eğitim almış bir insan müvekkilim. Daha önce bu insan hiç böyle bir şey yaşamamış. Aklı evvel birisi bunu kameraya çekti. Sosyal medyaya koydu. Bu Paylaşım olmasaydı her gün olağan şekilde gerçekleşen bu tarz olaylardaki gibi müşteki belkide olayı görmezden gelecek yada müvekkilimle barışacaktı. Müvekkilimin içinde bulunduğu durumunda dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Mahkemenin karar için ara verdiği sırada şikayetçi Tuğçe Sevi gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme kararında, Fatma Funda Esenç’i “hakaret” suçundan bin 740 TL para cezasına çarptırdı. Bu cezayı erteledi. “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan da beraatine karar verdi.