MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTEM'de dehşet! Kafa kafaya çarpıştılar
12.08.2019 - 09:49| İHA

TEM'de dehşet! Kafa kafaya çarpıştılar

Düzce'de TEM otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

TEM'de dehşet! Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Gölyaka gişelerinden otobana giriş yapan ve Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresinde ki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Gölyaka gişeleri istikametine giden Mehmet Erdem idaresinde ki 34 YJ 8589 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

TEMde dehşet Kafa kafaya çarpıştılar



Kazada hafif ticari araç içinde bulunan Fatma Erdem, Elif Erdem, Fatma Bıyık, Yiğit Alp Uzunoğlu, Almina Uzunoğlu, Emel Uzunoğlu, Elif Erdem ile diğer otomobilde bulunan Fatma Çolak yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Nakil olmayı beklerken beyin ölümü gerçekleşince 3 çocuğa umut oldu

Nakil olmayı beklerken beyin ölümü gerçekleşince 3 çocuğa umut oldu

Sıradaki Haber