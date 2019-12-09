TEM'de feci kaza!

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İtfaiye ekiplerinin ölen TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması sürüyor.
Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.