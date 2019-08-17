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17.08.2019 - 08:23| İHA

Son dakika: TEM’de feci kaza! Etler yola savruldu

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 13 kişi yaralandı. Kazada yola dökülen kurban etleri nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

Son dakika: TEM’de feci kaza! Etler yola savruldu
Bayram dönüşü TEM’de feci kaza!
Bayram dönüşü TEM’de feci kaza!
Bayram dönüşü TEM’de feci kaza!
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Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinden memleketine dönen Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıklarıa araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Kazada yaralanan 2’si çocuk 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

TEM Otoyolu kapatıldı

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kurban etleri yola TEM Otoyolu’na savruldu. Yolun etler nedeniyle kayganlaşması nedeniyle polis ekipleri otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 Karayolu’na yönlendirdi. Karayolları ekiplerinin yol üzerinde yaptıkları temizliğin ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika: TEM’de feci kaza Etler yola savruldu

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yiğit ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. Hurdaya dönen otomobili gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. 

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