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22.07.2019 - 10:32| DHA

TEM'de kamyon devrildi.. Yol tarlaya döndü!

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meyve ve sebze yÃ¼klÃ¼ kamyon bariyerlere devrildi.

TEM'de kamyon devrildi.. Yol tarlaya döndü!

Kaza, Ankara istikametinde saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ã‡anakkale'den Ä°stanbul'a meyve ve sebze gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼, kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere Ã§arptÄ±.


TEMde kamyon devrildi.. Yol tarlaya dÃ¶ndÃ¼

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kazadan yara almadan kurtulurken, tonlarca meyve ve sebze yola dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen ekipler, trafiÄŸin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Yola saÃ§Ä±lan meyve ve sebze nedeniyle iki istikamette de trafik bir sÃ¼re tek ÅŸeritten saÄŸlandÄ±.

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TEMde kamyon devrildi.. Yol tarlaya dÃ¶ndÃ¼

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AkÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan 6 çocuktan 4'ü kurtarÄ±ldÄ±Adana'da sulama kanalÄ±na düÅŸen toplarÄ±nÄ± almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarÄ±lÄ±rken, kaybolan 2 çocuÄŸu arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
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