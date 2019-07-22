Kaza, Ankara istikametinde saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ã‡anakkale'den Ä°stanbul'a meyve ve sebze gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼, kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere Ã§arptÄ±.





SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kazadan yara almadan kurtulurken, tonlarca meyve ve sebze yola dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen ekipler, trafiÄŸin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Yola saÃ§Ä±lan meyve ve sebze nedeniyle iki istikamette de trafik bir sÃ¼re tek ÅŸeritten saÄŸlandÄ±.

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