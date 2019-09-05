05.09.2019 - 11:00| İHA
TEM'de kaza! Trafik kilit...
İstanbul Esenyurt Tem Otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda yan yattı. Kamyoneti kaldırma çalışmaları kapsamında Hadımköy gişelerine doğru yol trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Esenyurt Tem Otoyolunda Hadımköy gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Ömer A. Yönetimindeki 35 AZ 3702 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 ve polis ekipleri haber verdi. Kumaş taşıdığı öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, aracın yoldan kaldırılması için TEM Otoyolunda trafik tamamen kapatıldı.
600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.