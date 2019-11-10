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10.11.2019 - 15:24 | | İHA

TEM’de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü

Bolu TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2’si yola savrularak hurdaya döndü.

TEM’de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü
8 sıfır model otomobil TEM’de... Bu halde bulundular!
8 sıfır model otomobil TEM’de... Bu halde bulundular!
8 sıfır model otomobil TEM’de... Bu halde bulundular!
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Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den aldığı sıfır model 8 adet otomobili Mersin’e götüren Mehmet Uğur idaresindeki 06 JSY 73 plakalı TIR, seyir halinde olduğu sırada dorse kısmı çekici bölümünden ayrıldı. Lüks otomobillerin bulunduğu dorsenin çekiciden ayrılmasıyla yolda sürüklenen TIR, ters yöne dönerek refüje çıkarak durdu. Kazada, sıfır model otomobillerden 2’si yola savrularak kullanılamaz hale geldi. TIR'da bulunan diğer 6 otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Uğur’un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda çekici sevk edildi. Yola savrulan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, TIR'da bulunan otomobiller ise, kontrollü bir şekilde indirildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

    TEM’de kaza yapan TIR'daki sıfır otomobiller hurdaya döndüBolu TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan TIR'ın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2’si yola savrularak hurdaya döndü.
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