MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTEM’de TIR devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu
06.09.2019 - 13:39| İHA

TEM’de TIR devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan TIR devrildi. Kaza nedeniyle 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

TEM’de TIR devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir su dolum firmasından paket halindeki içme suyu alan Şahin K. idaresindeki 41 VZ 905 plakalı TIR, İstanbul istikametinde seyir halindeyken yan yoldan TEM Otoyolu’na giren Zeliha Y. yönetimindeki 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR yan yattı. TIR'ın kasasında bulunan paket halindeki sular ise yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'DEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Devrilen TIR nedeni ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda ilerlemeyen sürücüler, yolun açılmasını bekledi. Yolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülenirken, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde TIR'ın kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak araçların tek şeritten ilerlemesini sağladı. Ekipler TIR'ın kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bakan Selçuk, ilköğretim için hazırlanan okul zili ve şarkısını tanıttıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dehşet evi! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Eşini öldürüp intihar etti

Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan sanık: Eşim iftira attı

Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan sanık: Eşim iftira attı

Söktüğü trafik levhalarını at arabasıyla götürürken yakalandı

Söktüğü trafik levhalarını at arabasıyla götürürken yakalandı

TEM’de TIR devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

TEM’de TIR devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Sıradaki Haber