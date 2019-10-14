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14.10.2019 - 15:00 | | DHA-AA

TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan TIR nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldı
TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldı
TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldı
TEM'de TIR yangını! Trafik ulaşıma kapatıldı
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Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 F 6303 plakalı TIR, Köroğlu Park mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu. Bu arada ekiplerin çalışmasının devam ettiği otoyolda, İstanbul istikametine de ulaşım sağlanamıyor.

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