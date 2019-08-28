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28.08.2019 - 00:19| AA

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Sultangazi girişi yakınlarında, üç otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgede kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

Kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kameradaTEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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