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HaberlerGündemTEM'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
13.09.2019 - 12:50 | | DHA

TEM'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.

TEM'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
TEM'deki kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı!
TEM'deki kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı!
TEM'deki kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı!
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TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin devrilmesiyle bir anda yola gaz yayıldığı görülüyor.

 

 

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