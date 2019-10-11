Temelli ve Buldan’a soruşturma

Öte yandan harekâta ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri” ve “terör örgütü propagandası yaptıkları” belirlenen 17’si HDP üyesi 38 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Gebze ve Darıca’da sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası yaptıkları” iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.



2 gazeteciye gözaltı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin suç oluşturan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılığın açıklamasından önce, Birgün Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir ve diken.com.tr internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine Demir ve Diler polis ekiplerince gözaltına alındı. Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 78 yasal işlem



Öte yandan, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü de önceki gece “Barış Pınarı Harekatı” üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 78 kişi hakkında, yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.