‘Temiz deniz’ için yelken açtılar

Ortalama fiyatları 60 bin euro olan yelkenliler, Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda yarıştı. Ana teması ‘Temiz Deniz’ olan yarışta, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekildi. Bir tekneyle denize açılan Turkcell çalışanları, denizdeki çöpleri topladı. Denizden çıkarılan atıklardan oluşturulan eserler de Feriye Sarayı’nda sergilendi.



Bugün yapılacak yarışların sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004’te Can Yalman tarafından tasarlanan gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’na sahip olacak. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın teknesi ‘Mavi Panda’ da Boğaz’da yelken açarken plastik atıkların denizlere atılmaması gerektiğine dair mesajlar verdi. Merhum iş adamı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç için kullandığı “Papili” takma adını alan 14 metrelik yelkenlinin hikayesi de ilgi çekti.



