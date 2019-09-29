MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem‘Temiz deniz’ için yelken açtılar
29.09.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

‘Temiz deniz’ için yelken açtılar

İstanbul Boğazı’nda 18’incisi yapılan Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta 8 ülkeden 80 yelkenli yarışırken, 800 sporcu mücadele etti.

‘Temiz deniz’ için yelken açtılar

Ortalama fiyatları 60 bin euro olan yelkenliler, Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda yarıştı. Ana teması ‘Temiz Deniz’ olan yarışta, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekildi. Bir tekneyle denize açılan Turkcell çalışanları, denizdeki çöpleri topladı. Denizden çıkarılan atıklardan oluşturulan eserler de Feriye Sarayı’nda sergilendi.

Bugün yapılacak yarışların sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004’te Can Yalman tarafından tasarlanan gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’na sahip olacak. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın teknesi ‘Mavi Panda’ da Boğaz’da yelken açarken plastik atıkların denizlere atılmaması gerektiğine dair mesajlar verdi. Merhum iş adamı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç için kullandığı “Papili” takma adını alan 14 metrelik yelkenlinin hikayesi de ilgi çekti.

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

Yollara düşecek!

Yollara düşecek!

‘Cam sildik’

‘Cam sildik’

Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

Sıradaki Haber