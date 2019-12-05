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05.12.2019 - 10:31 |

Temizlediği tüfeğin ateş almasıyla öldü

Afyonkarahisar'da yaşayan Rüstem Arslan (19), temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Temizlediği tüfeğin ateş almasıyla öldü

Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde oturan Rüstem Arslan, dün akşam saatlerinde av tüfeğini temizlediği esnada tüfek ateş aldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ağır yaralanan Arslan, ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Arslan'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilecek.

 

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