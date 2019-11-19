‘Temizlemezlerse harekât başlar’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 bütçesi için yapılan görüşmelerden önce yaptığı konuşmada ve ardından milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtlarda özetle şunları söyledi:

GERİ DÖNDÜLER: Ülkemizin bekasına ve vatandaşlarımızın hayatına kasteden PYD/YPG terör örgütüne karşı 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı, Fırat’ın doğusunda bir terör devleti oluşturmaya yönelik girişimleri akim bıraktı. Asılsız suçlamalara ve yaptırım tehditlerine rağmen, sahada ve masada yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, ABD ve Rusya Federasyonu meşru güvenlik kaygılarımızı, harekâtımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti. Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına öncülük ediyoruz. Nitekim, harekâtın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlası geri döndü.

ŞAHİN’İN İADESİ: PYD/YPG sözde komutanı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz.

38 ÜLKEDE FETÖ OKULLARI KAPATILDI: FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi.

BİZİM TEZLERİMİZLE AYNI NOKTADALAR: Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız gün temelsiz iddialarla dolu iki tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti vesilesiyle Amerikan tarafıyla etraflıca ele aldık. Yönetimin iki tasarı konusunda da bizim tezlerimizle aynı noktada durması önem taşıyor. Kongre’nin daha iyi bilgilendirilmesi için, önümüzdeki dönemde TBMM heyetlerimizin Washington ziyaretlerini de içeren kamu diplomasisi faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız önem arz ediyor.

SIRF MÜZAKERE İÇİN MASAYA OTURMAYIZ: Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız. Yeni bir süreç başlayacaksa, iki tarafın siyasi eşitliğine ilişkin tüm muğlaklıkların önceden ortadan kaldırılması gerekiyor.

YİNE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ: Biz ABD ve Rusya arasında sıkışık bir ülke değiliz. Biz esasen güvenli bölgeyi ABD ile oluşturmak istedik. Trump teklif etti 20 mil, konuştuk ama bu süreçte ABD sözünü tutmadı. Tam tersi YPG’ye desteğini devam ettirdi. Biz bu konuda bir neticeye varamayacağımızı anlayınca harekâtı başlattık. Başlatınca ABD’nin yine teklifi oldu. Geldiler, konuştuk ve bir metin üzerinde anlaştık. İkinci süper güçle de gittik Soçi’de hazırladığımız metinler üzerinden müzakere yapılarak mutabakat sağlandı. İki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakat yaptık. Mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar. Yapılması lazım. Biz üzerimize düşeni yaptık. Buradan bir netice alamazsak tıpkı ABD ile denedikten sonra harekâtı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız.

BAĞDADİ’NİN YERİNİ GÖSTERDİ: Bağdadi’nin ailesi ve yakınlarıyla ilgili yanlış bilgi var. Ona en yakın İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak’a da verdik ve Bağdadi’nin olduğu yeri o gösterdi, o nerede saklandığını gösterdi. Son zamanlarda da bir eşi... Kaç eşi var, bilmiyorum. O gün Trump da merak etti kaç eşi var diye de telefonda... Fakat yani bunlar terörist. Diğer taraftan, kardeşi, ailesi ve bunları Azez’de yakaladık, Türkiye’de değil. Yani burada daha önce yakaladıklarımız zaten içeride, tutuklu. Yeni yakaladıklarımız... 287 kişiydi Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra. Bunların çoğunu da kim bıraktı? YPG bıraktı.

Dışişleri’ne 4.6 milyar TL’lik bütçe

2020 yılı için Dışişleri Bakanlığı’na 4 milyar 631 milyon TL ödenek tahsis edildi. AB Başkanlığı için 656 milyon TL; Türk Akreditasyon Kurumu için de 26 milyon TL tutarındaki bütçe teklifi komisyon tarafından onaylandı.