Temizlik Benim İşim kim kazandı? 3 Ocak Temizlik Benim İşim kazanan ismi...

Hafta içi her gün ekrana gelen ve izleyicilerin ilgi gösterdiği Temizlik Benim İşim yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın beş gününde beş farklı yarışmacı ev temizleyerek birbiriyle mücadele ediyor. En güzel temizliği yapan haftanın birincisi olarak para ödülünü kazanıyor. Temizlik yapmayı sevenlerin izleyerek zevk aldığı Temizlik Benim İşim yarışmasında bu hafta kim kazandı? İşte Temizli Benim İşim yarışmasının kazanan ismi...

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM KAZANDI?

Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. 10 Bin TL'nin sahibi olan isim açıklandı. Peki Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Melike Hanım 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.