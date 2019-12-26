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26.12.2019 - 15:52 | | DHA

Temizlik işçisi, bütün birikimini dolandırıcılara kaptırdı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi Salih Çaldar, telefon dolandırıcılarına 8 bin 200 lirasını kaptırdı. Dolandırıcıların kredi çekmesini de istediği Çaldar'a polis ekipleri son anda engel oldu.

Temizlik işçisi, bütün birikimini dolandırıcılara kaptırdı!

İskenderun Belediyesi'nde temizli işçisi olan Salih Çaldar'ı telefonla arayan kişiler, kendilerini 'komiser' olarak tanıtıp, kendi üzerine kayıtlı 3 cep telefonunun FETÖ/PDY üyeleri tarafından kullanıldığını öne sürüp, verdikleri hesap numarasına para göndermesini istedi. Çaldar, bunun üzerine yıllarca biriktirdiği 8 bin 200 lira parasını verilen hesap numarasına yatırdı. Dolandırıcıların kredi çekmesini de istediği Çaldar'a bankada işlem yaparken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son anda engel oldu.

'GERÇEK POLİSLER ORTAYA ÇIKARDI'

Yıllardır biriktirdiği tüm parasını telefon dolandırıcılarına kaptırdığını anlatan Çaldar, "Geçimimi sokakları süpürerek sağlıyorum. Şefimizin görev alanı taksimi yaptığı sırada telefonum çaldı. Kendisini emniyet müdürlüğünden komiser olarak tanıtan dolandırıcılar üzerimde 3 adet telefon olduğunu ve FETÖ olaylarına karıştığımı, hesabında olan paraları verecekleri hesaba aktarılması gerektiğini söyledi. Benimle telefonda konuşan ve eşimi de arayan dolandırıcılar, evin etrafında da polislerin olduğunu dile getirdi. Ben de söylediklerini yerine getirdim. Kredi çekmemi istediler. Bankaya giderek işlem yaptığım sırada gerçek polisler gelip benim dolandırıldığımı söylediler. Hayatımın şokunu yaşadım. Benim sokaklarda temizlik yaparak kazandığım bu para onlara kefen parası olsun" dedi.

Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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