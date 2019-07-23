Temizlik kovasında havluya sarılı halde... Olmaz olsun böyle anne!

Sabah gazetesinden Furkan Kaya'nın haberine göre, Kadıköy'de yaşayan Fadime Işık D. geçen yıl evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldı. Çevresindekilerden hamile olduğunu gizledi. Karnının büyümesini 'Kilo aldım' diye açıkladı. "Hamile misin?" sorularına da "Kist ameliyatı olduğum için çocuk sahibi olamıyorum" diye cevap verdi. Israrla hastaneye gitmeyen D.'yi, halsiz düşmesi üzerine geçen yıl ekimde kapı komşusu L.D. hastaneye götürdü. Muayene sonucunda D.'nin çocuk doğurduğu tespit edildi. Ancak D., bu durumu yine kabul etmedi. Gerçek ise komşusu L.D.'nin kedilere mama vermek için evine gitmesiyle ortaya çıktı. L.D., temizlik kovasında havluya sarılı bir bebek cesedi buldu. Gözaltına alınan ve ifadesinde hamile olmadığını söyleyen D. tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından D. hakkında "Yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla, sanık D.'yi, "Çocuğunu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasına hükmetti.