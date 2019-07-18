'Temizlik' tartışmasında annesini öldürdü! Yargıtay son sözünü söyledi

9 Ocak 2016 tarihinde ilçeye bağlı Güzelsu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Şengül Taşan, evde temizlik yapmasını isteyen annesi Durdu Taşan'a karşı çıkarak tartıştı. Şengül Taşan, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçak ile annesini sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Durdu Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanan Şengül Taşan, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Nisan 2016'daki karar duruşmasında 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz ile Yargıtay'a giden karar, Yargıtay Ceza Dairesi’nce sanık hakkında akıl sağlığı raporu aldırılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Sanık Şengül Taşan, bozma kararı üzerine aynı mahkemede yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun sanık Şengül Taşan hakkında hazırlanan, akıl sağlığının yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğuna ilişkin raporu okudu. Son sözü sorulan Şengül Taşan, "Bir şey diyemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Şengül Taşan'a, 'üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.