MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriTepki çeken görüntünün ardından yeni gelişme! Ortaya çıktı...
14.11.2019 - 13:36 | | DHA

Tepki çeken görüntünün ardından yeni gelişme! Ortaya çıktı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Tepki çeken görüntünün ardından yeni gelişme! Ortaya çıktı...

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.

Tepki çeken görüntünün ardından yeni gelişme Ortaya çıktı...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Tepki çeken görüntünün ardından yeni gelişme Ortaya çıktı...

 

Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedilip Türkiye'ye gönderildiği iddiasıYunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini iddia eden İran, Irak ve Pakistan uyruklu 3 düzensizgöçmen tedavi edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

MasterChef Ekin nereli? Ekin Eylem Ulaş kimdir?

MasterChef Ekin nereli? Ekin Eylem Ulaş kimdir?

Ne zaman emekli olabilirim? Hangi tarihte emekli olurum?

Ne zaman emekli olabilirim? Hangi tarihte emekli olurum?

Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

Sıradaki Haber