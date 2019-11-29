Vazgeçilmez Türk lezzetlerinden biri olan mantının yapılışı hakkında aramalar devam ediliyor. Birbirinden farklı yapılan mantı çeşitleri, yöreye göre değişilkil gösteriyor. Peki tepsi mantı nasıl yapılır? Tepsi mantı tarifi nedir? İşte tepsi mantı malzemeleri...

TEPSİ MANTI MALZEMELERİ

4.5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

250 g orta yağlı kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt

TEPSİ MANTI TARİFİ - NASIL YAPILIR?

Yumurta, su ve tuzu karıştırıp, içerisine unu azar azar ekleyerek pürüzsüz sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. 30 dakika dinlendirin.

Soğanları çok ince doğrayın. Kıymanın içerisine soğan, kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Dinlenen hamuru 3 adet bezeye ayırın. Bezeleri oklava ile yufka büyüklüğünde açın. 1 cm genişliğinde şeritler kesin, kesilen şeritleri 1 cm’lik karelere bölün. Mantı hamurlarının ortasına iç harcından koyun. Hamurların ortası açık kalacak şekilde dört ucunu bir araya getirerek mantıları hazırlayın. Yağlanmış tepsiye mantıları düzgünce sıralayın.

Salçaları tereyağında kavurun. Tuz, karabiber ve 2 su bardağı suyu kaynatarak sos hazırlayın. Tepsideki mantıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız mantıya sıcak sosu gezdirin. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ederek servis yapın.