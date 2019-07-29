Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Terkedilmiş filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor 2015 yılında vizyona giren Terkedilmiş filminin yönetmen koltuğunda Korhan Uğur yer alıyor. Türkiye'de vizyona girdiği tarih olan Mayıs 2015 tarihinden itibaren 9 hafta boyunca vizyonda kalan film sadece 3.230 seyirci tarafından izlenirken beklentilerin çok uzağında kaldı. Gişede istediği başarıyı yakalayamayan filmin gişeden toplamda elde ettiği hasılat ise 33.044,50 TL olarak açıklandı.

TERKEDİLMİŞ FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

Yönetmen Korhan Uğur'un ikinci uzun metrajlı filmi olan Terkedilmiş, bir sanatoryumda yolları kesişen 9 kişinin öykülerini ve birbirlerine olan dirsek temasının sebep olduğu yasadışı bir operasyonu perdeye taşıyor. Suriyeli bir ailenin organ mafyası ile yaşadığı dramın, sanatoryumda yolları kesişen bu birbirinden farklı karakterler üzerindeki etkisini anlatan Terkedilmiş; güncel toplumsal meselelere de parmak basan bir film olmayı hedefliyor.

Filmin senaristliğini de üstlenen Korhan Uğur'un 2009 yılında perdeye taşıdığı Öldür Beni filminden sonra ikinci defa kamera arkasına geçtiği Terkedilmiş'in başrollerini Levent Ülgen, Burak Sarımola, Mahmut Gökgöz, Kyamran Agabalaev, Hakan Vanlı ve Konul Nagiyeva gibi isimler paylaşıyor.