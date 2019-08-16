Terminatör: Genisys filmi hangi yılda geçiyor? İşte oyuncular...

90'ları sallayan hikayesiyle Terminatör serisi bu sefer yeni bir üçleme olarak yeniden başlıyor. Serinin beşinci filminin senaristliğini ilk iki filme imza atan William Wisher üstlenirken yönetmen koltuğunda Alan Taylor bulunuyor.

TERMİNATÖR:GENSYS KONUSU

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

OYUNCULAR

Arnold Schwarzenegger : Terminator

Jason Clarke : John Connor

Emilia Clarke : Sarah Connor

Jai Courtney : Kyle Reese

Lee Byung-Hun : T-1000

Matt Smith (IV) : Tim

J.K. Simmons : Détective O'Brien

Dayo Okeniyi : Danny Dyson