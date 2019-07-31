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31.07.2019 - 11:44| AA

Terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Mardin merkezli iki ilde HDP ve DBP'lilere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 HDP ve DBP'li için 24 Temmuz'da başlatılan operasyon sürüyor.

Mardin ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince parti binaları ile bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt, tutuklandı.

Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Öte yandan operasyonun yapıldığı adreslerde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.

Su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarEdirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. Özkaya, "Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor" dedi.
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