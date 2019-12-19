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19.12.2019 - 16:40 | | milliyet.com.tr

Terör örgütü 3'ü çocuk 5 sivili katletti

Masum sivilleri katleden terör örgütü Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha öldürdü.

Terör örgütü 3'ü çocuk 5 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti" denildi.

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