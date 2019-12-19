Terör örgütü 3'ü çocuk 5 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti" denildi.