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29.10.2019 - 09:47 | | DHA

Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Bursa'da DEAŞ operasyonu
Bursa'da DEAŞ operasyonu
Bursa'da DEAŞ operasyonu
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olan ve destek veren şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bu sabah saatlerinde 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, zırhlı araçlarlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı.

Ekipler, 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Otomobillerin çarpışması kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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