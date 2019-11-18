18.11.2019 - 14:13 | | AA
Terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı, soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK üyesi olduğu öne sürülen B.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi İstanbul'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Edirne'ye getirilen B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.