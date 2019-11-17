Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış

Bakanlığın, Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.
HAYAT NORMALE DÖNDÜ
MSB, "Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn’da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı." şeklinde açıklama yaptı.