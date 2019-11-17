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17.11.2019 - 12:41 | | AA

Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış
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 Bakanlığın, Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü PKK/YPG'nin  Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline  getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da  mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG Rasulaynda okulu mevzi yapmış

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

MSB, "Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn’da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı." şeklinde açıklama yaptı. 

 

   

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