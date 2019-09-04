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HaberlerGündemTerör örgütü PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı
04.09.2019 - 18:15| İHA

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak terör örgütü PKK'nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük 2 kız çocuğu, terör örgütünden kaçarak jandarmaya sığındı.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

 

Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK'dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı. Kızı çocukları "Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını belirterek, götürüldükleri dağlık bir arazide, aç ve susuz bırakıldıklarını anlattı. Teröristlerin ailelerine ve devlete zorla silah doğrultmalarını istediklerini anlatan kız çocukları teröristlerin söylediklerini kabul etmedikleri söyledi.

Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan çocuklar, "Ailemizin ve kendimizin onurunu ve namusunu korumak için terör örgütünden kaçtık" dedi.

Bakan Selçuk tanıttı! İşte tasarım öğretmenler odasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları, bahçesiyle, öğretmenler odasıyla, çevresiyle, bütün paydaşlarıyla bir büyük hayat sahnesi olarak görüyoruz. Bundan dolayı da öğretmenimizin bu hayat sahnesinde mutlu, mesut olması, daha huzurlu olması bizim için çok değerli. Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı." dedi.
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