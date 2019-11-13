13.11.2019 - 12:19 | | DHA
Terör örgütü PKK'ya yardım eden 6 muhtar gözaltına alındı
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 6 muhtar gözaltına alındı. Muş'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 6 muhtar gözaltına alındı. Muhtarların evlerinde yapılan aramada, FETÖ/PDY üyelerinde bulunan F serisi 1 dolar ele geçirildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonunda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 6 muhtarın evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muhtar gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 9 milimetre çapında 7 mermi, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve F serisi 1 dolar ele geçirildi.
Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.
Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.