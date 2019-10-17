Terör örgütü yandaşlarının tank yalanı!

Irak’ta yanarak enkaz halini almış bir tankın Nisan 2003’te çekilmiş fotoğrafını çarpıtmak isteyen manipülatör bir hesap, görüntüler harekat sırasında çekilmiş gibi dezenformasyon yapmaya çalıştı. YPG/PKK yanlısı hesaplar, yakın tarihteki en ünlü tank savaşlarından birisinin yaşandığı Birinci Körfez Savaşı’ndan bir kare kullanmaktan da çekinmedi.

Kuveyt topraklarında siyah dumanlar yükselen alev içindeki Irak’a ait bir tankın Şubat 1991 tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyen bir hesap, görüntüler harekâtta çekilmiş gibi çarpıttı. YPG/PKK yanlısı bir hesap, Suriye’nin Tel Abyad kentinde, “Türk ordusuna ait üç tankın imha edildiği” yalanıyla alevler içinde bir zırhlı personel taşıyıcı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın aslında, Irak’ın Samara kentinde Nisan 2007’de

çekildiği anlaşıldı.