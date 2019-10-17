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17.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Terör örgütü yandaşlarının tank yalanı!

Barış Pınarı Harekâtı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, bölgede daha önce yaşanmış savaşlarda, “yanan zırhlı araç ve tankların” görüldüğü fotoğrafları kullanılarak manipülasyon yapılmaya çalışıldı. Ancak hepsinde olduğu gibi bu yalan da ortaya çıkarıldı.

Terör örgütü yandaşlarının tank yalanı!

Irak’ta yanarak enkaz halini almış bir tankın Nisan 2003’te çekilmiş fotoğrafını çarpıtmak isteyen manipülatör bir hesap, görüntüler harekat sırasında çekilmiş gibi dezenformasyon yapmaya çalıştı. YPG/PKK yanlısı hesaplar, yakın tarihteki en ünlü tank savaşlarından birisinin yaşandığı Birinci Körfez Savaşı’ndan bir kare kullanmaktan da çekinmedi.

Kuveyt topraklarında siyah dumanlar yükselen alev içindeki Irak’a ait bir tankın Şubat 1991 tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyen bir hesap, görüntüler harekâtta çekilmiş gibi çarpıttı. YPG/PKK yanlısı bir hesap, Suriye’nin Tel Abyad kentinde, “Türk ordusuna ait üç tankın imha edildiği” yalanıyla alevler içinde bir zırhlı personel taşıyıcı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın aslında, Irak’ın Samara kentinde Nisan 2007’de
çekildiği anlaşıldı. 

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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