Terör örgütü yandaşlarının taşlı saldırılarıyla ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda özetle öne çıkan başlıklar şöyle:

- Barış Pınarı Harekat alanında şimdiye kadar 2 binden fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirildi.

- Rusya Federasyonu ile bugüne kadar 10 ortak kara devriyesi gerçekleştirildi. Bugün 11. devriye Kamışlı-Derik arasındaki hatta. İHA ile her iki taraftan dörder zırhlı araç tarafından gerçekleştiriliyor.

163 TERÖRİST ETKİSİZ

- Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist, Pençe-3 operasyonlarında ise 73 terörist olmak üzere toplam 163 terörist etkisiz hale getirildi.

- Yeni askerlik sistemi ile ilk kez uygulanan yedek astsubaylık sisteminde Kasım 2019 döneminde sınıflandırmaya başlandı. 1 Kasım'da işlemleri tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayı sınıf okullarına veya eğitim birliklerine sevk edildi.

- Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki protokol çerçevesinde, erbaş ve erlerin farkındalıklarını artırmak amacıyla, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler" ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konularında eğitim uygulanıyor. Bu kapsamda şuana kadar 680 bin 193 erbaş/ere eğitim verildi.

"DEVRİYELERE YÖNELİK SALDIRILAR AZALDI"

Toplantıda gazetecilerin gündemine ilişkin sorularına da yanıtlayan güvenlik kaynakları, Rusya ile yapılan ortak devriyelerde araçlara yönelik saldırılara ilişkin, "Rus muhataplarla toplantılar yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması için uyarılarda bulunuyoruz. Devriyelere yönelik provokasyonların git gide azaldığını söyleyebiliriz" dedi.

"HAREKATIMIZ BİTTİ"

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa'da, Suriye Milli Ordusu ile YPG-Rejim arasında çatışmaların yaşandığı hatırlatılması ve "TSK'nın bölgede operasyonu var mı?" sorusu üzerine güvenlik kaynakları, "Daha önce vurguladığımız gibi Barış Pınarı Harekatımız bitti, tamamladık. Gelen saldırı ve tacizlere karşı meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor. Mutabakata uyuyoruz. 'Harekat devam ediyor' ya da 'bir yerleri ele geçirmek' söz konusu değil" diye yanıt verdi.