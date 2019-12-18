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18.12.2019 - 18:35 | | AA

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı!

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 çocuk ve 1 kadının öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Patlamada 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı aktarıldı.



Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı


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