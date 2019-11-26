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26.11.2019 - 18:26 | | DHA

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlettiğini, 20'den fazla kişiyi yaraladığını duyurdu.

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bebek katilleri bu defa Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı" denildi.

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