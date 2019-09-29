29.09.2019 - 20:11 |
Terör örgütüne bir darbe daha
İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.